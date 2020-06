El diputado irlandés.

El eurodiputado irlandés Luke Flanagan compareció este martes en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara sin pantalones, bien es verdad que fue mediante conexión telemática, aunque el detalle no inmutó ni a sus colegas ni al comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn.

En el vídeo en directo de la sesión de la Comisión de Agricultura, puede verse al eurodiputado irlandés, del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, intervenir en la reunión sentado en su cama y vistiendo una camisa de color azul oscuro, si bien el enfoque de la cámara permite apreciar también que iba en calzoncillos.

En ese momento, el diputado cuestionaba al comisario europeo de Presupuesto sobre qué porcentaje del plan de recuperación presentado por la Comisión Europea la semana pasada, dotado con 750.000 millones de euros, iría destinado a la agricultura.

El comisario, por su parte, había centrado su intervención inicial en repasar las medidas propuestas desde Bruselas para aliviar el impacto de la crisis en los agricultores europeos y en subrayar la capacidad del próximo marco financiero plurianual (2021-2027), que aún debe negociarse, para hacer a este sector más ecológico y resiliente ante futuras crisis.

No quedó claro si el diputado irlandés prescindió del pantalón para hacer un gesto "ecológico".