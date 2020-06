Tanques de batalla M1A2 SEP V3.

La tercera brigada blindada Greywolf de la 1ª División de Caballería, una de las más famosas divisiones del Ejército de Estados Unidos, recibió los tanques de batalla M1A2 SEP V3, informa el portal estadounidense Task & Purpose.

El Abrams M1A2 SEP V3 es la última versión modernizada del tanque de batalla principal M1A2 Abrams del Ejército de EE.UU., desarrollado durante la Guerra Fría y que desde entonces fue sometido a varias actualizaciones.

En 2015, el Pentágono le otorgó a General Dynamics Land Systems el apetitoso contrato de actualizar sus tanques M1A2 SEPV2 Abrams a la configuración M1A2 SEPV3, seguido de otro contrato en octubre de 2017 para producir la preserie de 45 Abrams M1A2 SEP V3.

Una de las características principales del M1A2 SEP V3 es el sistema de defensa activa israelí Trophy, capaz de interceptar las municiones de carga hueca enemigas mediante un radar y sus propios elementos de destrucción de proyectiles enemigos entrantes.

El tanque también está equipado con un visor infrarrojo de barrido frontal para identificar objetivos en condiciones de poca visibilidad.

