Portaviones Chino Shandong.



El primer portaviones chino de producción nacional, el Shandong, está realizando pruebas en el mar, según informó el pasado viernes el canal CGTN. Se trata de la primera vez que el Shandong realiza ejercicios de entrenamiento en el mar desde que fue puesto en servicio el pasado diciembre.

El ensayo en el mar tiene como objetivo probar las capacidades de armas y equipos del portaviones, mejorar el nivel de entrenamiento de la embarcación y aumentar aún más las capacidades de los marineros para cumplir misiones y tareas, señaló el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Ren Guoqiang.

CGTN no reveló la ubicación exacta del ensayo. No obstante, de acuerdo con un aviso de la Administración de Seguridad Marítima de Dalián, los ejercicios tienen lugar en la parte norte del mar Amarillo, recoge South China Morning Post.

The Chinese Navy's #aircraftcarrier the #Shandong is now conducting sea trials and training, with the aim of testing weapon systems and equipment performances and boosting capabilities, Defense Ministry spokesperson said on Friday. pic.twitter.com/ekJOz7v0UT