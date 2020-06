Empleados de Facebook revelan que la empresa tendría tendencias de segregación racial.



La muerte de George Floyd a manos de la policía volvió a traer al primer plano de la conversación pública las tensiones étnicas que atraviesan a la sociedad estadounidense. Es que sus reclamos no se circunscriben al abordaje del asunto por parte de las fuerzas de seguridad, o el Estado. Numerosos actores del mundo privado también han sido enfáticamente criticados por contribuir a perpetuar prejuicios y desigualdades existentes, en vez de usar sus plataformas para fomentar cambios positivos.

Quizás uno de los ejemplos más ilustrativos es el de Facebook. La empresa ha recibido numerosas críticas de esta naturaleza a lo largo de los años. Y este lunes cientos de sus empleados realizaron una huelga virtual -considerando que están trabajando desde sus casas por la pandemia- para visibilizar su descontento con las políticas al respecto tomadas por la directiva que encabeza Mark Zuckerberg.

Según han asegurado numerosos empleados a lo largo de los años, la empresa tiene un sesgo desfavorable con respecto a la población negra, tanto puertas adentro como en su manejo general de la red social. El disparador en este caso fue la reticencia de la red social a calificar como ofensiva una publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre las protestas catalizadas por la muerte de Floyd. "Estos matones están deshonrado la memoria de George Floyd y no voy a dejar que esto pase. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que los militares están con él hasta el final. Cualquier dificultad y estaremos tomando el control, pero, cuando los saqueos empiezan es cuando los disparos también empiezan. ¡Gracias!”, expresó el mensaje en cuestión, publicado el 29 de mayo.

Facebook, por su parte, informó que evitaría tomar acciones al respecto, indicando que la decisión respondía a una intención de preservar la libertad de expresión de los actores de la red social. La postura está en línea con la negativa a calificar una publicación anterior del mandatario sobre el voto por correo como contenedora de información engañosa, acción que sí tomó Twitter y llevó a Trump a emitir un decreto que limita las regulaciones legales que protegen a las redes sociales.

Respecto de esa decisión, Zuckerberg había dicho en una entrevista que Facebook no debe “ser el árbitro de la verdad de todo lo que dice la gente en internet”, declaración que muchos vieron como el fin del cuestionado trabajo de algunas empresas de fact checking. No obstante, los empleados de Facebook describieron a este último hecho como un nuevo ejemplo de que las acciones de la empresa están sesgadas en contra de la población negra. En una plataforma de mensajería interna, un empleado dijo que “la retórica de odio por parte del presidente de EEUU, que avanza la violencia contra manifestantes negros, no merece ser defendida por el principio de la libertad de expresión”.

“Junto con empleados negros de la compañía, y todas las personas con conciencia moral, llamo a Mark (Zuckerberg) a remover inmediatamente la publicación del Presidente que aboga por la violencia, el asesinato e inminentes amenazas contra la población negra", agrega el mensaje, al que tuvo acceso The New York Times.

Pero estas críticas sobre el sesgo racial de la red social están lejos de ser las primeras. “Hay un largo historial que muestra como Facebook, como compañía, no contempla a sus empleados negros”, dijo Mark Lucie, quien renunció en 2018 y, al momento de hacerlo, publicó un documento titulado “Facebook le está fallando a sus empleados negros y a sus usuarios negros”.

La carta de Lucie, que se volvió viral, realizó una detallada descripción de lo que describió como una cultura de racismo y prejuicios en la empresa, llegando a indicar que “en algunos edificios, hay más posters del movimiento ‘Black Lives Matter’ (las vidas negras importan, en inglés) que gente negra”. Lucie explicó que la falta de diversidad de Facebook se volvía más evidente en el sector ejecutivo. “Cuando no tienes un grupo diverso de personas en la cima de la compañía, no entiendes los asuntos que se deben abordar ni por qué tus empleados están molestos”, dijo en una entrevista.

Pese a las declaraciones del equipo de comunicación de la red social sobre su voluntad de mejorar en ese aspecto, un año después un grupo anónimo de empleados publicaron otro documento -titulado “Facebook empodera el racismo en contra de sus empleados de color”- en el que aseguraron que el problema solo se vio exacerbado. “El racismo, la discriminación, el sesgo y la agresión no vienen de los momentos grandes, sino de las pequeñas acciones que se acumulan a lo largo del tiempo y construyen una cultura donde solo se los ve como cupos y no se los escucha, reconoce o acepta”, expresa un párrafo ilustrativo de la carta.

Las cifras respaldan la declaración: de acuerdo a un reporte de diversidad de la compañía, el 2 por ciento de sus empleados eran negros. En 2019, el número era de 3,8 por ciento. La publicación, que describe episodios de discriminación contra empleados afroamericanos y latinos, pone énfasis en interacciones de una aplicación llamada Blind (ciego), que permite a los empleados realizar publicaciones acerca de sus lugares de trabajo.