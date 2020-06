Protestas en Nueva York por crimen de George Floyd, REUTERS

Una nueva marcha masiva se lleva adelante en Nueva York en un pedido de justicia por el crimen de George Floyd, el hombre afroamericano asesinado por la policía.

Ante esto, la ciudad de Nueva York tendrá un toque de queda hasta el domingo a raíz de los numerosos saqueos de comercios en medio de protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

Grupos de manifestantes han aprovechado para destrozar vidrieras de bancos y comercios, y para saquear tiendas lujosas, sobre todo deportivas y de electrodomésticos. Esto elevó el alerta en Donald Trump y los gobernadores.

Además, las autoridades temen un rebrote de coronavirus por estas marchas que no cuentan con distanciamiento social, lo que generaría una nueva complicación en un momento muy delicado del país.