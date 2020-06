Vuelos en tiempos de coronavirus

La industria del turismo está volcando su atención colectiva a lo que se necesitará para que los pasajeros vuelvan a viajar en tiempos de coronavirus.

El primer paso: hacer que los viajeros se sientan seguros desde que arriban al aeropuerto hasta llegar al espacio confinado de un avión.

Es así que respaldados por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), publicó los nuevos protocolos para alentar el regreso de los viajes de forma segura y así poder volver a activar la industria del turismo, una de las más golpeadas por la pandemia.

Las medidas anunciadas incluyen:

Aeropuertos

• Limpieza mejorada que incluye equipos de autoservicio, carros de equipaje, mostradores, puntos de control de seguridad, baños, elevadores, pasamanos, áreas de embarque y áreas comunes con un enfoque específico en puntos de contacto de alta frecuencia

• Se debe proporcionar equipo de protección personal (PPE) para el personal, como máscaras guantes y cubrebocas

• Nueva señalización y anuncios para limitar la interacción entre pasajeros así como las colas en los puntos de contacto

• Reducción de los puntos de contacto de los pasajeros a través del check-in en línea antes de la salida, etiquetas de bolsas impresas en el hogar, mayor uso de puertas electrónicas biométricas y lectura de tarjetas de embarque en las puertas

• Detección de entrada y salida a través de escáneres infrarrojos de cuerpo completo, uso de termómetros infrarrojos de mano y termómetros de pistola.

• Mayor seguridad e higiene alimentaria en restaurantes, con alimentos preenvasados para evitar la manipulación de alimentos en los buffets

• Rediseño de salas de inmigración para acelerar los procedimientos.

• Uso de tecnología para declaraciones de llegada.

Aerolíneas

• Proporcionar al equipo de protección personal (PPE) al personal, como máscaras, guantes y tapabocas

• Reducción de puntos de contacto mediante check-in en línea, quioscos, etiquetas de equipaje impresas en el hogar, puertas biométricas y lectura de tarjetas de embarque.

• Proporcionar desinfectante de manos aprobados según corresponda en función de las áreas de alto tráfico, como las áreas de check-in y embarque

• Limpieza profunda de todas las áreas del avión, baños y salas de embarque.

• Considerar abordar desde la parte posterior del avión hacia el frente, desde la ventana hasta el pasillo

• Limitar el movimiento en la cabina tanto como sea posible

• Volver a capacitar a la tripulación y al personal de primera línea con respecto al control de infecciones y las medidas de higiene

Operadores turísticos

• Prácticas mejoradas de saneamiento, desinfección y limpieza profunda en vehículos

• Limpieza enfocada en puntos de contacto de alta frecuencia, incluidos pasamanos, manijas de puertas, mesas, inodoros a bordo, filtros de aire acondicionado, armarios superiores y auriculares

• Pre-asignar planes de asientos sin rotación

• Limitar el contacto físico y las colas cuando sea posible

• Tiempo escalonado para acceder a salas, hoteles y restaurantes, entre otros

• Implementar protocolos de salud, saneamiento, desinfección e higiene y seguridad alimentaria en restaurantes asociados

• Establecer con socios y proveedores, incluyendo tiendas, salas de exhibición, locales de degustación, museos, teatros, salas de conciertos, fábricas y granjas, que sigan los protocolos probables.