Marchas contra el racismo en Francia, REUTERS

Francia se convirtió en otro lugar donde se producen violentas protestas contra el racismo luego del violento crimen contra George Floyd en Estados Unidos.

Centenares de personas se volcaron a las calles para pedir justicia y ponerle fin al racismo a nivel mundial, algo que se vive muy a menudo en Francia, según denuncian las pancartas.

Quema de elementos en las calles, pancartas con la cara del hombre asesinado en Estados Unidos y pedidos de justicia se repitieron en las calles francesas.

Hasta el momento, Francia es el primer país de Europa que muestra reclamos por este hecho, que se ya generó miles de protestas en EE.UU. y Canadá.