Explosión e incendio en Villa Crespo

Al menos seis bomberos resultaron heridos tras dos explosiones en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo, aseguró el director del Same Alberto Crescenti.

Además, señaló que "mientras levantábamos a los bomberos nos agarró la segunda explosión, nacimos de nuevo".

El helicóptero de la Policía de la Ciudad tuvo que trasladar de urgencia a 5 bomberos que sufrieron quemaduras, y otros están siendo atendidos en el lugar, a la espera de ser trasladados.

El incendio está controlado pero no está extinguido. A cargo del operativo de salud está el titular del SAME, Alberto Crecenti.

Se cortó el tráfico de toda la Avenida Corrientes entre las calles: Malabia y Scalabrini y Ortiz.