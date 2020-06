Explosión e incendio en Villa Crespo

Un incendio seguido de una explosión se produjo en un edificio de 14 pisos en cuya planta baja hay un local de una importante cadena de perfumerías, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la Avenida Corrientes al 5200, hasta donde se desplazó personal de la Estación 6ta de Bomberos de la Ciudad por un incendio que se inició en el subsuelo, sobre montículos de mercadería en una extensión.

Allí hubo una explosión y los bomberos trabajan en el apagado de las llamas, al tiempo que arribó al lugar la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) por hallarse productos combustibles en el comercio.

Asimismo llegaron el personal de la Policía de la Ciudad y del SAME, cuyo director Alberto Crescenti estaba en el lugar y resultó aturdido con el estruendo de una segunda explosión.