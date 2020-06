Manifestación por crimen de George Floyd. Reuters.

La autopsia oficial del forense del condado de Hennepin (Minnesota) ha concluido este lunes que la muerte del afroamericano George Floyd, de 46 años, fue un homicidio. El guarda de seguridad falleció de un “fallo cardiopulmonar” y por complicaciones debido a la actuación de la policía y "la compresión del cuello”. El informe, avanzado por The Washington Post, señala que Floyd también sufría enfermedades cardíacas, intoxicación por fentanilo y uso reciente de metanfetamina, que los forenses consideran como “condiciones significativas”, pero no precisan si contribuyeron a su muerte.

Floyd estuvo por ocho minutos y 46 segundos con la rodilla del policía blanco Dereck Chauvin clavada en su cuello mientras clamaba que no podía respirar. Incluso cuando perdió la consciencia, el agente no se inmutó. Cuando llegó la ambulancia, Floyd ya no tenía pulso y finalmente, las autoridades sanitarias declararon su muerte en el hospital. Horas antes del informe oficial del forense del condado de Hennepin, otra autopsia particular encargada por la familia de Floyd establecía que murió asfixiado por “una presión sostenida” en el cuello y en la espalda que le impidieron que circulara la sangre hacia su cerebro y entrara aire en sus pulmones, según el abogado de la familia del fallecido, Ben Crump, provocando su muerte. En un primer momento, el Departamento de Policía de Minneapolis se adelantó para informar de que Floyd murió debido a un “incidente médico”, algo que han descartado las dos autopsias mencionadas.

Cuatro policías involucrados en la muerte del afroamericano quedaron detenidos el pasado viernes después de que un vídeo del suceso recorriera medio mundo y desatara protestas multitudinarias en las principales ciudades de Estados Unidos. Chauvin, de 42 años, ha sido acusado de homicidio imprudente días después de que se viralizara el vídeo de la tragedia. “Los oficiales lo mataron con una rodilla en el cuello durante casi nueve minutos y dos rodillas en la espalda, comprimiendo sus pulmones”, sostuvo Crump. “La ambulancia [donde ya no tenía pulso] era su coche fúnebre”, sostuvo.

El próximo lunes, 8 de junio, se instalará el velatorio de Floyd en Houston (Texas), donde vive su familia y el día siguiente, martes, será el funeral. Pero antes, este jueves 4 de junio, tendrán lugar exequias en Minneapolis, donde Floyd residía cuando falleció, y también en Carolina del Norte, donde nació.

Debido a la muerte de Floyd -detenido por ser sospechoso de utilizar un billete de 20 dólares (18 euros) falso en una tienda de tabaco- bajo custodia policial, Estados Unidos ha salido en masa a las calles para protagonizar la mayor ola de protestas antirracistas desde el asesinato de Martin Luther King. Ha habido más de 4.000 detenciones durante el fin de semana, según el recuento de Associated Press y al menos 25 ciudades han establecido el toque de queda ante la escalada de disturbios. El presidente Donald Trump urgió este lunes a los “débiles” gobernadores de los Estados a utilizar la fuerza para recuperar el control de sus territorios.

“Tenéis que dominar. Si no domináis, estáis perdiendo el tiempo. Os van a pasar por encima, vais a quedar como un puñado de imbéciles”, dijo el mandatario.