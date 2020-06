Walter Martínez, jefe de bomberos. Canal 26.

Este martes, una fuerte explosión se generó en un local comercial de Villa Crespo, que terminó con un importante incendio y explosiones. En el luctuoso hecho, dos bomberos resultaron muertos y seis heridos.

Los dos fallecidos fueron el comandante director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz de la Estación VI Villa Crespo.

Este miércoles, como consecuencia del tremendo siniestro, comenzaron las tareas periciales y de prevención en el lugar.

Noticias relacionadas

En este contexto, habló Walter Martínez, jefe de bomberos de la Ciudad.

"Es una situación compleja. Un bombero se prepara toda la vida para esto, pero a veces la situación se escapa al control", dijo ante los periodistas.

"No hemos trabajado en materia de fallas eléctricas, eso corre por cuenta de Edesur", sostuvo, y agregó: "El local no tiene conexión de gas".

Your browser does not support the video element.

Pericias en el lugar de la tragedia. Canal 26.

En el mismo sentido, manifestó que "fue un incendio convencional que evolucionó y luego se dieron una serie de explosiones con resultado fatal".

"La actividad pericial será profunda", informó, al tiempo que indicó que "el edificio corre peligro de derrumbe".