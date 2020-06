Ivana Nadal, súper sexy.

Ivana Nadal publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que, según ella misma y la postura en la que se sienta sobre el sillón, se le marcan algunos “rollitos”. “Realidad. Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con poses diferentes y actitudes distintas. En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso. Date amor. Con y sin abdominales. Te lo mereces", puso Ivana en el posteo que obtuvo cientos de mensajes y casi 200 mil “me gusta”.

De todos modos, la conductora tuvo algunos comentarios que no le gustaron porque hicieron referencia a que, supuestamente, mentía al mostrar su cuerpo en las publicaciones. Lejos de tomar esa postura, la conductora se encargó de aclarar que no utiliza ningún programa de edición ni retoca las fotos que postea en la red social en la que tiene dos millones y medio de seguidores.

Entonces publicó un video en el cual hizo referencia al posteo que había realizado horas antes. “¿Qué hago acá en bolas tan temprano?”, comenzó. “Te vengo a charlar acerca de lo que subí ayer. Subí un posteo mostrando que depende de la actitud, de cómo esté sentada, encorvada, etc, se me hace un rollito, que también lo tengo”, continuó y mostró su cuerpo de frente y de espaldas.

“¿Qué quise mostrar? Dos cosas: 1, que también tengo cosas que todavía me molestan, pero no por eso me entrego a eso. Lo quiero, lo acepto, lo acaricio, ya no lo aprieto. Pero trabajo para que se vaya. No me entrego ahí", fue lo primero que indicó.

“Y 2, que yo no les mentí. Que todo este tiempo fui esto que están viendo. Esto es lo que soy. No tengo nada que ocultar. Me muestro todo el tiempo transparente. No uso Photoshop, no sé cómo se usa, no me gusta editar, no uso filtros de Instagram. No hago nada. Simplemente me muestro totalmente transparente con ustedes", continuó y reprodujo uno de los mensajes que recibió luego del posteo: “Qué bueno que por fin nos dejaste de mentir y mostrás la realidad”.

“Siempre mostré la realidad”, enfatizó. “Y no porque yo les muestre que cuando me siento se me hace un rollo quiere decir que todo el tiempo sea así, o que todo el mundo sea así. También hay chicas que no tienen celulitis. También hay chicas que no tienen estrías, chicas que se sientan y no se les hace un rollo”, dijo.

Posteriormente lanzó un mensaje a todos sus seguidores. “Aceptá que el otro es diferente. No quieras buscar lo que te molesta de vos en otra persona para que empieces a tener empatía. No hagas eso. Aceptá al otro porque es distinto y ya. Enfocate en vos. Toda la energía ponela en vos. Aceptate, tratate bien. Y las cosas que te molesten, comenzá a cambiarlas. Hacé cosas para lograrla. No te enfoques en el otro. Hacelo en vos. Vas a ver cómo todo cambia”, finalizó el video en el que le deseó a sus seguidores “un día hermoso”.

Así mismo, usó sus historias de Instagram para hacer una nueva aclaración sobre las fotos que publicó. “No. No engordé. Estoy mejor que cuando empezó la cuarentena. Solo quiero mostrarte que si me siento de forma relajada, todavía tengo rollos. Me amo y me acepto, y no me entrego a algo que no me gusta. Entreno por mí, me trato bien por mí, me doy amor por mí, me abrazo por mí. Y voy a seguir mejorando mi interior para que mi exterior también lo haga. Todo por y para mí”, escribió Ivana Nadal.