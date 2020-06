Jovanni Thunstrom, amigo de George Floyd. Canal 26.

El asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, a manos de un policía que lo detuvo luego de que la víctima tratara de hacer una compra con un billete falso, desató la furia y la indignación en toda la sociedad.

Con el hecho, comprobado como un homicidio totalmente evitable, se destrabó una vez más un conflicto racial que parece no haber encontrado cauce, ni siquiera con la salida del Ejército a las calles y la imposición de toque de queda en muchas ciudades estadounidenses.

Con este marco, la sociedad norteamericana sigue manifestándose en las calles, donde hubo actos de violencia, disparos y saqueos, mientras el presidente Donald Trump advierte a diario con la necesidad de cortar de raíz la sucesión de hechos de violencia.

La coyuntura es complicada, sobre todo para las minorías atacadas. Este miércoles, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Jovanni Thunstrom, uno de los mejores amigos y jefe laboral del asesinado Floyd.

"A George Floyd lo conocía desde hace cuatro años. Los empleados de aquí lo querían muchísimo", dijo al comenzar.

Thunstrom comentó cómo fue el momento crítico, cuando estallaron las protestas en Minneapolis, y contó: "Le mandé un texto, "Hey Floyd, are you ok?", pero nunca me contestó", como anticipo de la tragedia que se estaba desatando.

Y continuó contando qué sucedió cuando lo vió en televisión: "Yo lo ví, pero no creía que era él".

Así mismo, el entrevistado dijo agregó un dato en absoluto menor, al recordar que George Floyd siempre le decía: "La policía siempre me molestó acá por ser latino"; aunque al mismo tiempo reconoció que "no estaba preocupado por el racismo".

Con este panorama, el amigo de Floyd recordó muy emocionado: "Él quería dejar todo atrás y empezar de nuevo", algo que a la luz de los hechos dramáticos, ya no podrá lograr, tras ser víctima de la violencia y el racismo.

Declaraciones sobre el asesinato que conmueve a EE.UU., Canal 26.