La valija con la víctima en su interior.

Una mujer de 42 años de edad, residente de la ciudad estadounidense de Winter Park, cayó detenida y acusada de encerrar a su novio dentro de una valija, y dejarlo atrapado hasta que murió asfixiado. En tanto, la asesina le dijo a la policía que llamó a emergencias e indició que su pareja, estaba inconsciente para encubrir su crimen.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange reveló que Sarah Boone dijo que ella y su novio (llamado Jorge Torres) habían bebido la noche en que ocurrieron los hechos, y relató que estaban jugando a esconderse, cuando a ella se le ocurrió que sería divertido que Torres se metiera en una valija. Él accedió, y Boone lo cerró con candado.

Una vez que estaba dentro, contó que ella se desmayó. Se despertó con una llamada de su celular y en ese momento, se acordó que su novio estaba encerrado. Corrió a sacarlo, pero lo encontró inconsciente y enseguida, llamó al 911 pero el hombre ya había fallecido.

De todos modos, los investigadores dieron con el celular de la mujer y encontraron dos videos que complicarían a la mujer y desmentirían su relato. En las imágenes, se escucha a la víctima gritar desde el interior de la maleta de forma desesperada, mientras la detenida ignora las súplicas.

"No puedo respirar, ¡es en serio!”, se escucha que gritó Torres Jr. También, se ve como la valija se mueve por los golpes que daba la víctima queriendo salir.

La mujer, ya detenida, y su víctima.

La mujer respondió: “Por todo lo que me has hecho, que te jod**”. Y añadió: “Sí, eso es lo que me haces tú cuando me asfixias. Eso es lo que yo siento cuando me engañas”. Ahora, la mujer está detenida y acusada de homicidio de segundo grado a su pareja.

Momento de la detención.