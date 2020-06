Evacuación del geriátrico. NA.

Un geriátrico del barrio porteño de Almagro, ubicado en Maza 336 se incendió esta mañana. Las primeras versiones mencionan a un cortocircuito en la planta baja. En el lugar trabajan bomberos, SAME y también se hizo presente el equipo de traslado COVID.

El director del SAME Alberto Crescenti, que intervino en el lugar, contó: "Tenemos una persona con quemaduras y otras con inhalación de humo que fueron derivadas al Durand y dos al Ramos Mejía".

De todos modos, poco después un parte del Ministerio de Salud porteño confirmó que fueron seis los trasladados, todos hombres, y que la persona con quemaduras fue llevada al Hospital de Quemados. Se cree que este adulto fue el primero en tener contacto con el fuego.

Noticias relacionadas

"Los abuelos están todos compensados. A los que están en la vereda les están dando algo caliente", dijo la autoridad del servicio de emergencias.

En la residencia hay alrededor de 40 adultos mayores, que fueron evacuados y, aquellos que no presentaban lesiones esperaron en la vereda, protegidos con mantas térmicas, hasta que el fuego fue controlado.

Respecto a la presencia del equipo de traslado COVID-19 en el lugar, Crescenti dijo que se "toma a todos como si fueran pacientes positivos". Y adelantó que se les hará el hisopado.

Una vecina del lugar, relató que no los dejaban acercarse, que había algunos abuelos con "hipotermia", que por eso fueron derivados. "Escuchamos que hubo un cortocircuito", aseguró la mujer.

Adultos mayores debieron ser trasladados. NA.

Pese a estar en la calle, los adultos mayores están aislados, solo se acerca a ellos el personal de la residencia para no exponerlos al contacto con el personal de Salud.

En el hecho intervino el ministerio de Salud de la Ciudad y aseguró que "todo está controlado y muy ordenado".

Your browser does not support the video element.

Tensión en Almagro por incendio en geriátrico. Canal 26.

Defensa Civil recorrió el primer piso de la residencia y dijo que era segura para volver a habitarla. Ya que se había hablado de concretar el traslado de todos los abuelos a hospitales. Por este motivo, los residentes que tienen en este sector sus habitaciones pudieron volver a ingresar.

Este incendio tuvo lugar 24 horas después del ocurrido en Villa Crespo que derivó en dos explosiones que terminaron con dos bomberos muertos y varios heridos.

Abuelos en la calle tras el incendio. NA.

Your browser does not support the video element.

Susto en geriátrico del barrio de Almagro. Canal 26.