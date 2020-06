La pareja, súper felíz junto a Abril.

El Polaco y Barbi Silenzi no pueden estar más felices. Y sobran los motivos. Es que la pareja recibió con mucho amor y una incontenible emoción a Abril, la primera hija que tienen juntos.

La beba nació por cesárea programada, y el flamante papá no pudo aguantar las ganas de presentarla ante el mundo.

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento en que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas, hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia... mi amor, Barby Silenzi te amo y me hacés muy feliz. Se las presentamos, ella es Abril", escribió el cantante en su cuenta de Instagram, en donde compartió tres fotos de la pequeña.

Noticias relacionadas

Tanto la mamá como la beba están en buen estado de salud y disfrutan de los primeros momentos juntas y a solas, ya que debido al coronavirus no pueden recibir ningún tipo de visitas en el hospital.

"Despidiendo pancita", había escrito ella ayer por la noche, ansiosa por el nacimiento de Abril. A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró la ropita de la beba, lista para llevar a la clínica.

En pocos días, cuando reciban el alta médica, Abril se encontrará con sus hermanas que la esperan ansiosas. El Polaco ya es papá de Sol, de 10 años, junto a Karina la Princesita, y de Alma, de cinco, junto a Valeria Aquino. Por su parte, Silenzi es mamá de Elena.