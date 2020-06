El día después de la Tragedia de Villa Crespo, CANAL 26

Dos de los nueve bomberos heridos una perfumería en el barrio porteño de Villa Crespo continúan internados en terapia intensiva, mientras que otros dos recibieron el alta esta mañana, informaron fuentes policiales.





La jefatura de Bomberos de la Ciudad confirmó que "dos de los bomberos seguían en terapia intensiva en el hospital Churruca, uno intubado por quemaduras en vías respiratorias superiores y otro con quemaduras y fractura, que tuvo que ser operado".





Según las fuentes, los dos efectivos que se encuentran más delicados son el Jefe de la Compañía II, que luego de ser operado permanece estable en terapia intensiva del hospital Churruca, misma sala en la que se encuentra también un bombero del cuartel de Villa Crespo.

Your browser does not support the video element.



Hay otros dos que permanecen internados, uno en la Clínica San Camilo en observación a raíz de evolución de heridas cortantes, y otro del Cuartel VI que fue trasladado desde el hospital Fernández al hospital policial Churruca, donde se encuentra estable con diagnostico postoperatorio por cirugía de abdomen.





También están internados un bombero del Cuartel VI que fue trasladado por el SAME al Hospital Durand con diagnostico traumatismo lumbar y de codo, que espera ser trasladado a Clínica Fitz Roy por su obra social; y dos bomberas del Cuartel VI de Villa Crespo, que fueron derivadas del hospital Durand a la Clínica Fitz Roy por inhalación de humo.





En tanto, un bombero Superior del cuartel VI Villa Crespo que presentaba quemaduras en ambas manos fue dado de alta desde el Hospital del Quemado; al igual un integrante del Grupo Especial de Rescate (GER) que fue externado de hospital Zubizarreta a donde había ingresado por traumatismo en una mano.