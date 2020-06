Misterio de "almamula" en Tucumán

Vecinos de Piedrabuena, en la provincia de Tucumán, registraron los escalofriantes gritos del “almamula” que se escuchaban en plena calle.

En las imágenes se ve únicamente una calle desierta con pocas luces pero los gritos son ensordecedores.

Según la leyenda, se trata de una mujer que cometió incesto en su familia y como castigo, fue convertida en un terrorífico animal.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

El “almamula” se muestra como una mula de color gris que arrastra unas pesadas cadenas. Y, aunque muy pocas personas en el país afirman haberla visto alguna vez, muchas otras la han escuchado gritar.

Según los relatos, encontrarse con ella es muy peligroso ya que puede asesinar a patadas a quien encuentre. El “almamula” deambula por las noches cerca de los montes y recorre los alrededores de las poblaciones en días de tormenta.

A raíz del dolor que le provocan las cadenas, el “almamula” grita fuertemente mientras camina por las calles. La leyenda dice que su recorrido termina en la puerta de la iglesia del pueblo más cercano.