Telecentro, Amazon Prime Video.

TELECENTRO, una empresa de telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia en deleitar a los clientes argentinos, anunció la integración de la aplicación de AMAZON PRIME VIDEO en sus dispositivos y experiencias digitales complementarias. Esta integración marca a Telecentro como el primer proveedor de cable argentino con dispositivos habilitados para la aplicación de Amazon Prime Video.

A partir del 1 de junio, los clientes de TELECENTRO pueden acceder a la aplicación AMAZON PRIME VIDEO en sus dispositivos y, con una membresía de $219 ARS por mes, disfrutar de contenidos exclusivos originales de Amazon, además de películas populares, series de televisión y más.

Los clientes de TELECENTRO pueden acceder fácilmente a la aplicación de Amazon Prime Video en las pantallas de inicio de sus dispositivos a través de la sección aplicaciones, a través de la guía de programación electrónica, o haciendo clic en el botón de Amazon Prime Video en los controles remotos seleccionados de Telecentro. Los clientes también pueden descubrir la aplicación Amazon Prime Video en la aplicación móvil de Telecentro.

Noticias relacionadas

Silvina Pierri, accionista de TELECENTRO, dijo: "Este acuerdo con Amazon Prime Video es el resultado del enfoque que Telecentro viene construyendo este último tiempo en cuanto a la innovación, siguiendo el objetivo de enriquecer la experiencia del cliente con nuestros servicios".

La integración de la aplicación AMAZON PRIME VIDEO coincide con el estreno de la serie original de Amazon "El Presidente", que cuenta la historia del escándalo de corrupción de 2015 "FIFA Gate" a través de los ojos de Sergio Jadue, un pequeño presidente de un club de fútbol chileno que se levantó de la oscuridad para convertirse en una pieza clave en una conspiración de soborno de $150.000.000 a manos del infame presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, ​​Julio Grondona. La serie presenta un elenco repleto de estrellas que incluye a Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardián). Está escrita, dirigida y producida por el ganador al Premio de la Academia, el director y guionista, Armando Bo (Birdman), junto con los coproductores Gaumont, Fabula de Chile y la productora argentina Kapow.

Con esta alianza, TELECENTRO lidera el camino en innovación tecnológica en Argentina y se establece como una de las principales empresas de telecomunicaciones en América Latina.