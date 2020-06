Explosión en perfumería de Villa Crespo

Dos nuevas explosiones se llevaron a cabo en la perfumería de Villa Crespo en la que este martes fallecieron dos bomberos.

De acuerdo a la información que brindó el ministerio de Seguridad porteño, el fuego se produjo por "un corte en una estantería" se inició sobre la mercadería.

El subsecretario de Emergencias porteño, Néstor Nicolás, explicó que "hubo un pequeño reinicio del fuego durante el proceso del peritaje" y añadió que "pudo ser una amoladora o algo que influyó para que se reactive".

"El gas está cortado, tampoco hay suministro de energía por precaución", precisó Nicolás.

Peritos de los bomberos de Policía Federal intentaban determinar las causas de la explosión ocurrida allí, donde murieron dos oficiales del cuerpo de Bomberos de la Ciudad mientras que otros seis efectivos resultaron heridos.

Además, arribaron al lugar efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) para sumarse a los peritajes.

Los bomberos de la Ciudad pasaron el informe de todo lo realizado tras las explosiones en la perfumería de la planta baja del edificio de la Avenida Corrientes al 5200 a sus pares de la Policía Federal Argentina, que por disposición de la Fiscalía interviniente se encarga de las pericias.

La avenida seguía cortada al tránsito y los residentes en ese edificio se mantenían evacuados y con el suministro de servicio eléctrico y de gas cortados.

Además de los fallecidos, hay otros dos bomberos que se encuentran internados en grave.