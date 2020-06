Inundaciones en San Telmo por rotura de caño maestro

Un caño maestro de Aysa en el barrio porteño de San Telmo se rompió y perdió grandes cantidades de agua. Como consecuencia, se inundó parte del edificio de Torneos y Competencias.

Además, varias cuadras del barrio porteño se encontraban anegadas y algunos edificios inundados por la rotura de una cañería, informó la operadora estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

AySA indicó que “en la calle Balcarce y Venezuela del barrio de San Telmo se rompió una cañería de agua de 915 milímetros de diámetro y ya se procedió al cierre de válvulas".

"Nuestro personal se encuentra en el lugar para proceder a la reparación”, añadieron desde la empresa.

Las cuadrillas trabajaban para cerrar las válvulas en esa zona del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, para que empiece a bajar el volumen de agua y poder comenzar con la reparación, completaron desde la compañía.