Jujuy Jiménez.

La modelo y conductora Sofía "Jujuy" Jiménez, volvió a generar revuelo en Instagram con un video muy sensual de sus últimas vacaciones.

La influencer subió un video acompañado de una frase que da cuenta de la situación que se vive actualmente "Esa increíble sensación de libertad" en alución a la cuarentena por coronavirus que hace más de 75 días viven los argentinos.

En el video se la puede ver bailando en una maya enteriza negra, moviendo las caderas de manera muy sensual y disfrutando.

Hace poco la modelo respondió unas preguntas de sus seguidores sobre qué deben tener los hombres para conquistarla.

La joven se cansó de las insinuaciones de que solo sale con gente famosa (fue pareja de El Pelado López, exCQC y luego de Juan Martín del Potro, el reconocido tenista) y decidió poner en claro cuales son sus requisitos a la hora de buscar al hombre ideal, derrumbando así el mito de que la única forma de conquistar a una famosa es siendo famoso porque las celebridades, al menos en teoria, solo se juntan con celebridades y evitan a la gente común y corriente.