Coronavirus en el mundo.

La cantidad de contagiados por coronavirus en el mundo llega casi a 6,5 millones de casos, mientras que los muertos por esta enfermedad superaron los 388 mil, según lo muestran las cifras minuto a minuto por la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Hasta el momento hay 6.591.933 pacientes infectados por el virus en más de 180 países, con 2.844.451 recuperados.

Con los últimos datos, la cantidad de muertos por coronavirus en el mundo ascendía a 388.612.

Noticias relacionadas

ONU pide una "vacuna del pueblo" accesible a todos

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una "vacuna del pueblo" contra el coronavirus que, una vez desarrollada, esté al alcance de todos los habitantes del planeta, en la apertura de una cumbre virtual para recaudar fondos.

Brasil y México baten récords de víctimas

Brasil y México se convirtieron en las últimas horas en los países con más fallecidos diarios por coronavirus en el mundo, con 1.349 y 1.092 decesos respectivamente, mientras Europa sigue retornando poco a poco a la normalidad y reabriendo sus fronteras internas.

MAPA INTERACTIVO DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO:

ONU: futura vacuna contra COVID-19 debe ser considerada un "bien público mundial"

Una futura vacuna contra el nuevo coronavirus deberá ser considerada un "bien público mundial", dijo este jueves (04.06.2020) el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de una cumbre virtual internacional de recaudación de fondos para la Alianza para la Vacuna (GAVI). "Una vacuna contra el COVID-19 debe ser vista como un bien público mundial, una vacuna para el pueblo", afirmó el portugués en un mensaje de video en el que afirmó que muchos líderes mundiales se han declarado a favor.

OMS registra casi 30.000 muertos en España por COVID, 2.730 más que Sanidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó este jueves (04.06.2020) que 29.858 personas murieron en España a consecuencia de COVID-19, 2.730 más que las cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Sanidad (27.128 según las estadísticas más recientes del miércoles). La divergencia de cifras se prolonga desde hace varios días. En cuanto a número de casos, el Ministerio de Sanidad informa de 240.326 contagios, frente a los 240.304 que contabiliza la OMS en sus estadísticas, que también se renuevan diariamente. Otra fuente habitual de estadísticas sobre COVID-19, la Universidad Johns Hopkins estadounidense, coincide con el Ministerio de Sanidad español en el número de víctimas mortales (27.128) y también sitúa las infecciones por encima de las 240.000.

La Vuelta a Noruega femenina se suspende por el coronavirus

La Vuelta a Noruega femenina, programada entre el 13 y 16 de agosto, ha sido suspendida debido a la pandemia del coronavirus, informó este jueves la organización de la prueba. "Es la regla de la distancia se seguridad de un metro y las restricciones de entrada al territorio noruego lo que nos hace tomar esta decisión", dijo Roy Moberg, director del evento. Según el organizador, se han examinado "todas las posibilidades" y estaban dispuestos "a organizar la carrera sin el público y con las medidas sanitarias necesarias, pero sin los ciclistas que vienen del extranjero", añadió, "no podemos organizarla". La holandesa Marianne Vos es la ganadora de las últimas tres ediciones del Tour de Noruega, que pertenece al circuito WorldTour. La Carrera Ártica de Noruega (Arctic Race), prueba masculina prevista este año del 6 al 9 de agosto, también se canceló hasta 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

Turquía vuelve a permitir parte de los vuelos internacionales el 10 de junio

Turquía ha dado la luz verde para la reactivación gradual de vuelos internacionales en sus aeropuertos a partir del próximo día 10, con un plan que prevé hasta fines de junio conexiones con 38 países, entre las que aún no se encuentran destinos en España, Italia o Marruecos. Así lo anunció este jueves (04.06.2020) el ministro de Infraestructuras y Transporte turco, Adil Karaismailoglu, en un comunicado citado por la agencia turca Anadolu en el que se recuerda que, de momento, se mantiene la obligatoriedad de cumplir una cuarentena de dos semanas para todos los que llegan al país desde el extranjero. Además, los pasajeros de los vuelos que aterricen en Turquía deberán someterse a un control médico en los aeropuertos. Grecia, Bulgaria, Qatar, Bahréin y Chipre Norte son los destinos planeados a partir del próximo miércoles, a los que el 15 de junio se agregarán Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, Polonia, Hungría, República Checa, Rumania, Suiza, Serbia, Macedonia Norte, Lituania, Japón, Hong Kong, Singapur, Azerbaiyán y Tayikistán.

España reabrirá sus fronteras terrestres con Francia y Portugal el 22 de junio

La ministra española de Turismo, Reyes Maroto, anunció este jueves (04.06.2020) que España reabrirá el 22 de junio sus fronteras terrestres con Francia y Portugal, cerradas a finales de marzo dentro de las medidas implementadas para combatir la pandemia del coronavirus. "En el caso de Francia y Portugal, quería también confirmarles que a partir del 22 de junio se van a quitar las restricciones en la movilidad terrestre", señaló en un encuentro con prensa internacional. Maroto indicó que "en principio (...) se eliminarán las cuarentenas" de catorce días impuestas ahora a las personas que entran en España.

Armenia admite el colapso de sus hospitales por la COVID-19

Armenia admitió este jueves que sus hospitales no pueden atender al mismo tiempo a todos los pacientes que requieren de tratamiento urgente por la COVID-19. "Tengo malas noticias. Hemos tenido 697 nuevos casos en un día", dijo el primer ministro del país, Nikol Pashinian, durante una conexión en directo a través de su página de Facebook. Pashinian, que informó esta semana que él mismo contrajo el coronavirus -aunque no presenta síntomas de la infección-, dijo que el COVID 19 ha matado a 15 personas en un día en Armenia. El primer ministro aseguró que en el 75 por ciento de los casos los enfermos del nuevo coronavirus en Armenia no presentan síntomas, pero "el 25 por ciento restante requiere de una terapia intensiva y ya estamos ante una situación grave cuando los servicios médicos no tienen capacidad para hospitalizar a todos a tiempo", afirmó.

El Tottenham confirma un positivo de coronavirus

El Tottenham Hotspur confirmó que el positivo en coronavirus detectado en la quinta oleada de test de la Premier League pertenece a su estructura. "Hemos sido informados por la Premier League de que tenemos un positivo por coronavirus después de la última ronda de test en nuestro centro de entrenamiento", explicó este jueves (04.06.2020) el Tottenham en un comunicado. "Debido a la confidencialidad médica, el nombre del individuo no será revelado", apuntó el club londinense. En total, 1.197 jugadores y empleados se sometieron a los test entre el 1 y el 2 de junio, de los que solo uno ha dado positivo. Esta es la quinta ronda de test que se han realizado en la Premier League. La competencia se reanudará el próximo 17 de junio con los encuentros Aston Villa-Sheffield United y Manchester City-Arsenal.

En Moscú habrá que llevar mascarillas al menos hasta octubre

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, advirtió este jueves (04.06.2020) que en la ciudad habrá que llevar mascarilla al menos hasta octubre o hasta el momento que comience la vacunación masiva de la población contra el COVID-19. "El tiempo que tendremos que llevar mascarilla dependerá de los plazos en que aparezca una vacuna masiva. Según diversas estimaciones, esto puede producirse entre octubre próximo y febrero del año que viene. Quisiera creer que en octubre recibiremos las primeras partidas de la vacuna", dijo Sobianin en una entrevista a la agencia oficial rusa TASS. Agregó que hasta entonces los centros médicos provisionales habilitados en Moscú para la lucha contra el nuevo coronavirus continuarán funcionado, lo que permitirá a los hospitales volver a trabajar en régimen normal. La capital rusa, con más de 12 millones de habitantes, es el principal foco de COVID-19 en el país, con un total a día de hoy de 187.216 contagios confirmados y 2.685 decesos por esta enfermedad, si bien en los últimos días van bajando los nuevos casos.

El Parlamento israelí suspende las sesiones por el positivo de un diputado

El Parlamento israelí (Knéset) suspendió este jueves (04.06.2020) sus sesiones después de que uno de sus diputados diera positivo por coronavirus mientras el país se encuentra en plena desescalada. Durante este periodo han aumentado los contagios diarios, especialmente en centros escolares, lo que ha hecho que se plantee un nuevo cierre del sistema educativo. El diputado Sami Abu Shehadeh, de la Lista Unida árabe, entró en cuarentena el lunes después de que su chofer personal diera positivo y, desde el miércoles, todos los diputados de su grupo han tenido que entrar en aislamiento. Este jueves se confirmó que el parlamentario también había contraído el COVID-19. Desde que se reactivara el sistema educativo a mediados del mes pasado, más de treinta colegios han vuelto a cerrar por contagios y 10.000 estudiantes y personal educativo han tenido que entrar en cuarentena.