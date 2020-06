Ivana Icardi.

Ivana Icardi les regaló a todos sus seguidores una postal desde su casa donde se la ve con un look relajado y al natural.

Elposteo que ya cuenta con más de 5 mil "me gusta", estuvo acompañado de una sugerente reflexión “Aquí habrá pocas palabras, pero yo sé que los silencios cuentan”. La misma llega luego de que la modelo realizara fuertes declaraciones sobre su familia.



Tras haber abandonado la isla salvadoreña en la que participaba del reality Supervivientes, la hermana de Mauro Icardi sorprendió a todos al relatar su drama. “Mi hermano pequeño (Guido Icardi) y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre”, dijo Ivana en la nota. Y aseguró que “muchas veces” había pensando en matar a su progenitor, a quien finalmente terminaron por denunciar.



Al ser consultada por estas declaraciones, su cuñada, Wanda Nara, se manifestó a través de su abogada, Ana Rosenfeld, quien en Fantino a la tarde, leyó un mensaje que le envió la mediática desde Italia: "Es absolutamente falso, el papá de Mauro es un santo y ella inventa cualquier cosa con tal de tener prensa".

Hace unos días atrás, empapada en llanto, Ivana había confesado que estaba dispuesta a hacer todo lo posible por reconciliarse con sus parientes. "El perdón es algo que quiero practicar más en mi vida. Me encantaría poder perdonar a mi padre. Lo he intentado miles de veces por todas las cosas que hemos pasado y me ha defraudado. Me encantaría tener la fuerza de perdonarlo cuando salga de aquí, y poder ser una persona libre de esa carga que no me hace bien".