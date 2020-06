El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó hoy una ley que penaliza con hasta tres años de cárcel las injurias al himno chino, pese a los reclamos de grupos prodemocráticos y las advertencias de Estados Unidos, que consideran la norma un intento de Beijing para fulminar la autonomía de la ex colonia británica.





La ley, aprobada por 41 votos contra uno, se debatió tras una interrupción de varias horas provocada por el lanzamiento, por parte de un diputado opositor, de un líquido fétido en la cámara, lo que motivó la intervención de la policía y los bomberos, informó la agencia de noticias EFE.





Además de las penas de prisión, la recién la controvertida norma estipula multas de hasta 50.000 dólares hongkoneses (6.450 dólares) para quien no respete la "Marcha de los Voluntarios", como se denomina el himno.





La norma tuvo la firme oposición del movimiento prodemocrático de la ciudad, que se manifestó el pasado 27 de mayo para impedir el debate en el hemiciclo, episodio que se saldó con nuevas escenas de violencia y más de 300 detenidos.





La aprobación se produce en un día especialmente sensible en Hong Kong, ya que este 4 de junio se cumplen 31 años de la matanza de Tiananmen, en la que el Ejército chino acabó con un número indeterminado de vidas entre los manifestantes que exigían una reforma política, democracia y el fin de la corrupción en esa plaza de Beijing.





Desde 1990, Hong Kong conmemora la masacre con una multitudinaria vigilia, pero este año la policía no autorizó su celebración alegando motivos de salud pública por la pandemia de coronavirus, lo que llevó a los organizadores a buscar modos alternativos para recordar la fecha.

La semana pasada, el Legislativo chino aprobó una ley de seguridad nacional para Hong Kong que, a ojos de abogados y activistas, podría también cercenar las libertades de que goza la ciudad semiautónoma.

Esta ley se encuentra aún en fase de aprobación definitiva por parte de las autoridades chinas y su posterior promulgación por parte del gobierno hongkonés, hecho que se podría producir entre julio y agosto, según analistas.



La decisión china produjo nuevos roces diplomáticos con Washington, que llegó a la conclusión de que Beijing viola el acuerdo alcanzado con Reino Unido en 1984 en virtud del cual el sistema económico y político de la ex colonia británica se mantendría hasta el año 2047.



La Declaración Sino-Británica de 1984, que sirvió para acordar la devolución de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997, estableció el mantenimiento durante 50 años a partir de esa fecha de una serie de libertades en este territorio inimaginables en la China continental.