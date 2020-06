Emma Demichelis y Evangelina Anderson.

Emma Demichelis es furor en las redes sociales debido a sus divertidos videos y su gracia de pequeña pícara. En Instagram, Evangelina Anderson, su mamá, compartió un divertido video con el desafío que le hacen varias madres a sus hijos con chocolate o dulces frente a ellos.

En estos días se hizo viral un video en el que una madre deja a sus dos hijas ante dos platos con chocolate y las desafía a no probarlo hasta su regreso. Sin saber que están siendo grabadas, una de ellas, Jimena, hace caso omiso al pedido de la mamá y se dedica a comer las golosinas tranquilamente, desatando el enojo en su hermanita, que estalla en una crisis de llanto y reclamos a la voz de “Jimena mala”.

La hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, a quien llaman "Abrojito", se deslumbró cuando su madre le puso el plato de chocolates frente a ella y la niña tentada con tanto dulce no paró de hacer "morisquetas" hasta que su madre le de la autorización para comerlos.

Noticias relacionadas

Mirá el video de "Abrojito" que revolucionó las redes.