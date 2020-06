Lali Espósito en una protesta en Madrid.



Lali Espósito es de esas artistas que, sin miedo, se involucran activamente en causas sociales que creen justas sin importar las consecuencias profesionales que pueda generarle. Así como se expresa desde el principio a favor de la despenalización del aborto, siempre alzó su voz por las mujeres, la lucha feminista y apoyando los reclamos por la igualdad de derechos.

La artista se mostró indignada en redes por un hecho que conmocionó a todos. El fiscal Fernando Rivarola aprobó el cambio de carátula de la causa por violación en grupo denunciada en Chubut en 2019 por una joven de 16 años, a “Desahogo sexual” para que tres de los seis acusados accedan a un juicio abreviado.

Muy dolida, la actriz expresó en su cuenta de Instagram: “En casi todas las entrevistas que me hacen, sobre todo últimamente, me preguntan si quiero ser madre o si tengo el deseo. Me dicen amorosamente si me imagino una mini Lali, una hija mujer, y siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo o que no es el momento para mi, me parece mucha responsabilidad”.

Luego de introducir el tema se sinceró: “Pero lo cierto es que me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman deshago sexual a una violación en manada. Me da pánico, que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio. Me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni Una Menos, me da pánico este sistema que viola a la victima otra vez y protege a los violadores.”

Para cerrar, fiel a su estilo, invitó a sus seguidores a no callarse: “En un momento como este, de union entre nosotras, de lucha, de grito, que aparezca un dictamen como este es un cachetazo enorme pero que en vez de hacernos callar nos haga gritar cada día mas fuerte. Se que eso es lo que va a pasar porque así me siento, voy a gritar cada vez más fuerte”.