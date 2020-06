Jimena Barón con Momo en los días que pasa en la casa junto a Daniel Osvaldo.

La vida familiar de Jimena Barón y Daniel Osvaldo junto a su hijo Morrison, en plena cuarentena, encendió los rumores de reconciliación. Sin embargo, la actriz y cantante se ocupó de destacar que se trata de una convivencia parental.

Activa en las redes sociales y sin ánimo de aplanar las versiones amorosas que la unen a su ex, Jimena compartió una seguidilla de videos en Instagram en los que le dice pícaros comentarios a Osvaldo, dado que Momo no los deja a solas en ningún momento.

"Mi guardaespaldas", escribió Barón en una de las imágenes en la que se ve al niño jugando cerca de la chimenea en la que sus padres comparten un vino y escuchan música. Luego se tomó con humor que Momo se siente al medio de ellos dos, con una computadora, marcándoles con su conducta distancia: "Bendi, centrocampista".

Noticias relacionadas

Sin poder lograr el cometido de compartir un momento con el futbolista a solas, Jimena publicó un video de su hijo bailando, ya pasada la una de la mañana, junto a una elocuente declaración de Osvaldo: "No aguanto más".