Coronavirus en Comodoro Py.

Se trata de un empleado del juzgado federal 4, a cargo de Ariel Lijo, en tanto que otros cinco funcionarios judiciales que estuvieron en contacto con él el miércoles último, permanecían aislados a la espera del resultado del hisopado al que se sometieron.

Ante la confirmación del resultado positivo, la presidenta de la Cámara Federal de Casación, Angela Ledesma, dispuso "preventivamente requerir a los tribunales evitar la concurrencia el día viernes 5 de junio" porque personal del Consejo de la Magistratura de la Nación realizará tareas de desinfección y sanitización en todo el edificio del barrio porteño de Retiro.

El empleado que cumple funciones en la secretaría 7 del juzgado de Lijo, en el tercer piso de Comodoro Py 2002, concurría a trabajar todos los miércoles a la sede y el resto de la semana realizaba teletrabajo, en base a un organigrama implementado para cumplir con el distanciamiento social a raíz de la pandemia.

Por ello concurrió al edificio el miércoles último y, por la tarde, tuvo fiebre y malestar general, ante lo cual asistió al sanatorio Guemes de la ciudad de Buenos Aires donde se le realizó la prueba que dio positiva. Según explicaron fuentes judiciales de inmediato se cerró el acceso al área del juzgado por 72 horas y comenzaron tareas de desinfección que ahora se harán en todo el edificio.

El empleado cumplirá los 15 días de aislamiento en su domicilio ya que se encuentra compensado y sin fiebre. Por otro lado, se dispuso el aislamiento preventivo para cinco compañeros de trabajo que el miércoles estuvieron con él en el juzgado hasta conocerse los resultados de sus pruebas.