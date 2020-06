Abhigya Anand, un joven astrólogo indio

Abhigya Anand lanzó sus nuevas predicciones y adelantó que la raza humana se enfrentaría a una situación muy compleja que comenzaría en noviembre de 2020 y golpearía con más fuerza en China durante el año que se avecina.

Con la pandemia ya desplegada, Anand señaló recientemente que el COVID-19 se terminará el 5 de septiembre.

“Solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro", explicó el niño de 14 años, que se convirtió en la persona más joven en completar una licenciatura en Vastu shastra, una antigua doctrina hinduista.

"Debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza, ya que estamos aumentando nuestro karma y si lo hacemos tendremos que enfrentarnos a la ira de la madre tierra”, agregó. Además, indicó que la humanidad deberá de ahora en más modificar sus hábitos.

Por si fuera poco, Anand aseguró que hay una castástrofe peor que el coronavirus en el horizonte, y que esta llegará entre el 20 de diciembre de 2020 y marzo 2021.