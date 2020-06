La cuarta temporada de "13 Reasons Why" por Netflix.

La cuarta temporada de la serie de Netflix, "13 reasons why" ya está disponible en la plataforma de streaming. Aunque muchos fanáticos desean que la historia que comenzó con el suicidio de la adolescente Hannah Baker y su amistad con Clay Jensen, se extienda por más entregas, el creador zanjó definitivamente esa duda: Esta cuarta temporada es la final.

El creador y showrunner de la serie, Brian Yorkey comentó previamente en Entertainment Weekly que: "Siempre sospecho un poco de los programas de secundaria que van más allá de cuatro temporadas porque la secundaria dura cuatro años".

Por si quedaban dudas (y esperanzas) planteó lo siguiente: "Se sintió como llevar a estos personajes a su graduación y esparcirlos a sus siguientes cosas como el punto final lógico. Entonces, durante mucho tiempo, la idea ha sido, si tuviéramos tanta suerte de tener la oportunidad, haríamos cuatro temporadas de esto. Entonces, sin duda, al entrar en la historia de la temporada 4, sabíamos que era el final".

Una de sus polémicas más grandes estuvo en su primera temporada, debido a la crudeza de la escena en la que Hannah Baker se suicida, y que luego de un extenso debate con expertos se tomó la decisión de editarla y eliminarla del contenido del capítulo.

Podés ver esta serie por Netflix a través de Telecentro.