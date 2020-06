Así es 'El presidente', la serie acerca de la corrupción en la Fifa.

La pasión por el fútbol se ve manchada a partir de la corrupción que generan los negocios en torno al deporte que se roba todas las miradas a nivel mundial. De eso se trata "El Presidente", la serie de Amazon que podés disfrutar en Amazon Prime Video a través de TELECENTRO.

"Le echo ganas a la Selección, pero si cancelan el fútbol a nivel mundial, yo me acuesto a dormir tranquilamente”, confiesa el actor Andrés Parra, protagonista de la serie que gira en torno a ese tema, y a todos los negociados turbios detrás de los partidos.

En una entrevista con el sitio El Tiempo, Parra dijo: "Eso fue realmente lo que más me llamó la atención del proyecto, ya que me lo vendieron como un thriller deportivo, entonces acepté". La historia gira en torno al escándalo de corrupción que en el 2015 salpicó a la Fifa (máximo ente del fútbol mundial) y tuvo entre sus polémicos protagonistas a los dirigente más importantes de ese deporte en Latinoamérica.

El actor colombiano se pone en la piel de Sergio Jadue, quien pasó de ser el dirigente del Club de Deportes Unión La Calera a ser el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y segundo vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pero su carrera se complicó ante las operaciones de corrupción, llevándolo a irse a EE. UU. y a colaborar con el FBI para reducir una pena por ese delito.

La serie 'El presidente' está disponible desde este 5 de junio en Argentina en la plataforma de Amazon Prime Video y podés disfrutarla a través de Telecentro. Ofrece una mirada a ese caso también conocido como ‘Fifagate’.

Además de ser la primera producción latinoamericana producida por la plataforma, cuenta con la participación del actor chileno Luis Gnecco, quien interpreta al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en ese tiempo, Luis Bedoya, que enfrenta una denuncia en Nueva York por este caso.

Al igual que el argentino Luis Margani, en la piel del fallecido presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y vicepresidente de la Fifa Julio Grondona, sumado a las mexicanas Paulina Gaitán, en el papel de María Inés Facuse (esposa de Sergio Jadue), y Karla Souza, quien interpreta a Rosa, una agente del FBI que se encarga de poner en evidencia los delitos.

El papel de Souza es ficticio, pero representa el trabajo del equipo de esa agencia de investigación. "En realidad, es uno de los aciertos que tiene esta serie y que yo puedo remarcar en mi carrera. Trabajar en una serie cuyo productor es argentino (Armando Bo, recordado por haber hecho el guion de la película 'Birdman'), un colombiano hace de chileno, fue una mezcla de esa diversidad que se une en la pasión de contar historias y actuar”, dijo la actriz al medio mencionado.

Ella en un principio tuvo un poco de duda al conocer el proyecto, específicamente por la manera como se iban a mostrar los personajes femeninos: “No quería caer en el lugar común en el papel de una agente del FBI”, recuerda. “Luego tuve la oportunidad de leer los tres primeros capítulos,me pareció fascinante el tema y acabé enganchándome con la necesidad de contar este personaje femenino en un mundo tan masculino, pues ella es la que manipula y lleva la batuta con ese elemento de la serie”.

“Ella lo maneja, lo amenaza y le enseña cómo ser topo en todo esto (...). Todo el mundo termina ensuciándose de alguna manera”, adelanta Souza, para quien el trabajo con Andrés Parra fue muy interesante.

Parra, por su parte, aseguró que fue testigo de un milagro que da un giro a la tragicomedia: "En la serie tuvieron el gesto de dejarnos crear y aportar algo. Detalles que salían en el rodaje, y con eso El presidente creció un montón (...). Para mí es difícil trabajar con directores que no te dejan hacer tu labor".

"El Presidente" ya está disponible en Amazon Prime Video y la ves por TELECENTRO.