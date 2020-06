Sofía Zamolo.

Sofía Zamolo está esperando su primer bebé, fruto de su relación con José Félix Uriburu. En las redes sociales, la modelo suele compartir con sus cientos de seguidores videos e imágenes de su vida cotidiana. En esta oportunidad, publicó una tierna grabación del día en el que le anunció a sus familiares que estaba embarazada.

“Así le anunciábamos a mi familia que vamos a ser papás • 26 de Febrero 2020. 9:26pm”, escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram junto a un video en el que su sobrina es la encargada de dar a conocer la noticia: “Hay un bebé en la panza”. Luego, llegan los abrazos, las felicitaciones y las lágrimas de emoción de los seres queridos de Zamolo.

A fines de abril, ella anunció que estaba en la dulce espera con un emotivo mensaje en la red social: “En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligó a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir”.

“Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leía que eran fuertes, cosas que dolían. Pero siempre opté por el amor y hoy, desde este lugar ¡¡¡quiero compartir con ustedes que vamos a ser papás por primera vez!!! Y si bien se nos mezclan todo tipo de emociones porque el 2020 nos dio unos cuantos golpes muy fuertes, porque es mi primera vez y no tengo cerca a mi mamá, estoy sensible y cuando me siento muy mal quiero correr a abrazarla pero caigo en que estamos todos lejos, aunque intentamos estar cerca como podemos. Pero la vida lo quiso así. Nos metió para adentro y nos conectamos nosotros 3 más que nunca”, manifestó la modelo.

La futura mamá está casada desde hace más de tres años con el empresario José Félix Uriburu y desde hacía tiempo tenían ganas de convertirse en papás. Ahora finalmente, ambos están ansiosos con la llegada de su primer bebé para tener esa hermosa familia que tanto habían soñado.