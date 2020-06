Videojuego.

Con datos oficiales de la OMS y expertos del ámbito de la salud, llega “COVID: The Outbreak”, el primer videojuego sobre la pandemia de coronavirus. Desarrollado por el estudio polaco JuJubee, invita a ser el líder de la Organización Global de la Salud (GHO) para evitar la propagación de un coronavirus.

El videojuego sigue la misma línea que “Plague Inc”, título que fue levantado de la App Store en China en febrero, por incluir “contenido que es ilegal en China según lo determinado por la Administración del Ciberespacio de China”.

En COVID: The Outbreak tomamos el papel del líder de la Organización Global de la Salud (GHO) y nuestra tarea es contener la propagación de un coronavirus y salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde.

En términos generales, el juego es muy parecido a Plague Inc., aunque funciona a la inversa ya que nuestro objetivo es frenar la propagación. COVID: The Outbreak también incluye situaciones de control de crisis. Como lider de la GHO tendremos que lidiar con gobiernos y noticias falsas, grupos de escépticos y otros retos en los que se presentarán opciones para abordar el tema.

La interfaz muestra un mapa global en donde se actualizan los datos de contagio en cada país y ciudad. Como buen juego de estrategia en tiempo real, COVID: The Outbreak tiene una sección de investigación en donde deberemos crear una vacuna antes que sea demasiado tarde. La pandemia es una guerra contra el tiempo por lo que todas las decisiones cuentan.