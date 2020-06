Testeos en Balvanera.

El operativo Detectar que busca de forma activa casos de coronavirus y a sus contactos estrechos para mitigar su propagación, comenzó esta mañana en el barrio porteño de Balvanera, donde se registraron más enfermos en los últimos cinco días, según el Gobierno porteño.

El Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), que realizan en conjunto autoridades sanitarias de Nación y Ciudad, había desembarcado en el barrio Padre Mujica (ex villa 31) de Retiro a inicios de mayo, y luego se extendió a otros cuatro barrios vulnerables porteños.

Este sábado comenzó en Balvanera, donde se busca identificar a los "contactos estrechos de las 84 personas de ese barrio recientemente confirmadas con Covid-19, evaluarlos y lograr mitigar la contagiosidad del virus", según indicaron desde el Gobierno local.

Pasado el mediodía, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se hicieron presentes en la esquina de Belgrano y Jujuy, desde donde salieron las cuadrillas.

“Llevamos una hora y media de trabajo y aún no detectamos casos. Hacia la tarea noche haremos el reporte de la jornada. Hicimos un corte de los hisopados al mediodía para que los resultados puedan estar listos a la tarde y volveremos hacer otro a la tarde para que estén listo hacia la noche”, precisó Quirós.

En cuanto al tiempo que permanecerán en cada barrio, el ministro dijo que lo irán viendo de acuerdo a los reportes. “Nos quedaremos más si hace falta. De hecho, en los barrios populares los chequeos son constantes dada la situación”, remarcó.

Vizotti, por su parte, contó que este viernes se llevó el programa Detectar a la ciudad de Resistencia, Chaco, donde también hay circulación comunitaria. Al momento de ser consultada cuándo se producirá el pico de contagios, la funcionaria evitó dar fechas y aclaró: “El pico se define cuando ya pasó y empiezan a bajar los casos”.

Por otro lado, las autoridades difundieron algunas “claves” para que los vecinos puedan confirmar si son visitados por un representante del operativo, e informó que “siempre que sea posible, la Ciudad se contactará con el caso confirmado y le pedirá que actúe como intermediario para notificarle a sus ‘contactos estrechos’ y convivientes que van a ser visitados en su domicilio”.

Además, se comunicarán previamente desde el equipo del Ministerio de Salud para dar aviso de la visita sanitaria y se activará una campaña de comunicación directa en el barrio para informar a los vecinos de la nueva búsqueda.