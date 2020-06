El ñiño tiene 14 años y es todo un prodijio en su área.

El niño oriundo de India, Abhigya Anand, famoso por "predecir el coronavirus" se ha vuelto toda una celebridad en redes. El joven tiene 14 años y es nuevamente noticia ya que pronosticó cuándo será el fin de la pandemia y además, que habrá “una nueva tragedia que estallará el año próximo".

Abhigyan nació en Karnataka, un estado del suroeste de la India. El niño no sólo es astrólogo, también es arquitecto y analista de valor de oro siendo el más joven del mundo. ZeeNews contó que obtuvo un posgrado en Microbiología ayurvédica y fue la persona más joven en graduarse en su licenciatura en Vastu Shastra, una antigua doctrina hinduista que trata sobre la influencia de las leyes de la naturaleza en las construcciones humanas.

El muchacho tiene un canal muy famoso con videos, el mismo cuenta con 700 materiales fílmicos y casi la mitad es sobre sobre astrología, Vastu Shastra y medicina ayurvédica. Actualmente el canal cuenta con más de cinco mimllones de suscriptores.

Abhigya Anand recibió el Premio Global Child Prodigy por ser uno de los cien talentos infantiles destacados del mundo. En astrología se especializa en la "astrología financiera".

Anand lanzó sus nuevas predicciones y adelantó que la raza humana se enfrentaría a una situación muy compleja que comenzaría en noviembre de 2020 y golpearía con más fuerza en China durante el año que se avecina.

Con la pandemia ya desplegada, Anand señaló recientemente que el COVID-19 se terminará el 5 de septiembre.

Por si fuera poco, Anand aseguró que hay una castástrofe peor que el coronavirus en el horizonte, y que esta llegará entre el 20 de diciembre de 2020 y marzo 2021.