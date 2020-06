Lee Seung-gi, futbolista surcoreano

Un jugador de fútbol surcoreano sorprendió marcando un impresionante gol durante un partido del campeonato nacional en Seúl.

Lee Seung-gi, del club Jeonbuk Hyundai Motors, logró recuperar un balón en el centro del campo y filtrándose entre dos oponentes se inventó un tiro desde fuera del área, imposible de atajar para el portero del FC Seoul.

Your browser does not support the video element.

El tanto del mediocampista, comenzado el segundo tiempo, le dio la ventaja 2 a 1 a su equipo, que se llevaría la victoria con un marcador final de 4-1.

Noticias relacionadas

La Primera División del fútbol de Corea del Sur, la K-League 1, se reanudó el pasado 9 de mayo tras dos meses de inactividad por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, transcurre a puerta cerrada por las medidas de seguridad sanitaria impuestas para contener el brote.