Alberto Fernández junto a Omar Gutiérrez

El presidente Alberto Fernández les respondió a los críticos de la cuarentena que se lleva adelante en la Argentina, en medio de la pandemia por coronavirus. "La economía se destruye por la pandemia, no por la cuarentena", dijo, en declaraciones a radio LU5 Neuquén.

"Gracias a la cuarentena, logramos que al malestar económico no se le sume el padecimiento de salud, de vidas, de muertes", dijo el mandatario, antes de almorzar junto al gobernador neuquino Omar Gutiérrez.

Fernández visitó este viernes la ciudad neuquina de Villa La Angostura, en donde inauguró una obra cloacal junto a Gutiérrez. Durante su recorrida, reconoció que la obra había comenzado bajo la administración de Mauricio Macri, y llamó a todo el arco político a trabajar de conjunto para el escenario pospandemia.

"Nadie cree que es grato restringir actividades", dijo el mandatario. "Pero tengo claro de que cuando hacemos, eso nos cuidamos".

Luego, retomó su comparación entre Suecia y Noruega, sobre las maneras en que cada país administró la pandemia y el impacto que tuvo la estrategia. "Yo no estaba poniendo en tela de juicio a Suecia, que es una sociedad que admiro. Lo que decía es que los resultados económicos son similares a Noruega. Y la diferencia es entonces que en Noruega se salvaron vidas", dijo Fernández. "Alguna razón teníamos en lo que planteábamos", agregó.

"Lo que les pido a todos es un poco más de paciencia, y que cuiden su salud y la del prójimo", dijo el Presidente sobre la nueva fase de la cuarentena, que durará tres semanas, hasta el 28 de junio.

"El secreto es potenciar los acuerdos y no los desencuentros", dijo, consultado sobre su relación con los gobernadores. "Con Larreta puedo trabajar muy bien", reiteró sobre el jefe de Gobierno porteño. "Hay que respetar a todos. Cuando no lo respetás porque tiene otro color político, lo que no respetás en realidad es al pueblo que lo eligió", dijo.