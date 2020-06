Día del Medio Ambiente en tiempos de coronavirus

Este 2020, el Día Mundial del Medio Ambiente coincidió con una inédita crisis sanitaria y ecológica. Los expertos preconizan un cambio global de recuperación y conservación de la Madre Naturaleza para evitar futuras pandemias y la destrucción de los ecosistemas.

"Tenemos la oportunidad de no volver al punto en el que estábamos, sino que podemos utilizar estos fondos para generar empleos verdes, crear modelos sostenibles, poner carriles bici en las ciudades, consumir energías renovables... o, seguir el ejemplo de Pakistán, realizando una plantación masiva de árboles", recomienda Inger Andersen, Directora Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.

Si seguimos ignorando el cambio climático, sin respeto por la naturaleza y los animales, habrá otra pandemia, advierte la conservacionista Jane Goodal.

"Durante años no hemos querido escuchar a los científicos que estudian la propagación de los virus y bacterias de animales a personas, y es porque le hemos perdido al respeto al medio ambiente, hemos talando los bosques, obligando a los animales a acercarse en estrecho contacto con las personas, lo que hace que también los virus lleguen hasta nosotros".

Greenpeace ha publicado un informe con propuestas para un menor consumo de elementos plásticos de un solo uso.