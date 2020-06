Marchas por George Floyd en Francia, REUTERS

"Sin Justicia no hay paz". Las consignas antirracistas por la muerte de George Floyd han dado la vuelta al mundo. Y también la indumentaria, de negro, en solidaridad con el movimiento "Black Lives Matter".

Solo en el centro de Berlín unas 15.000 personas se congregaron este sábado en Alexanderplatz. En otras ciudades como Düsseldorf, guardaron 8 minutos y 46 segundos de silencio, exactamente el tiempo que el policía presionó con su rodilla el cuello del afroamericano hasta asfixiarlo.

"El racismo viene del prejuicio y el prejuicio viene de la ignorancia y la estupidez, y creo que es importante que le expliquemos esto a la gente y mostrar que es importante estar aquí para un futuro más brillante y un mejor sentido de la convivencia", señala una joven berlinesa.

Un chico nigeriano clama que "ya es suficiente, hay que hacer algo, no podemos cruzarnos de brazos y decir que todo está bien".

Ignorando las recomendaciones sanitarias, miles de británicos invadieron la plaza del Parlamento, en el centro de Londres, muchos llevando mascarillas y guantes.

Algunas organizaciones pidieron al Gobierno de Londres "actuar" contra el racismo "sistémico" que también existe en Reino Unido.

Las prohibiciones por la pandemia tampoco impidieron las multitudinarias manifestaciones en Francia. En París, entre 1.000 y 2.000 personas se concentraron junto a la plaza de la Concordia a unos cientos de metros de la embajada de EEUU, bloqueda por un fuerte cordon policial.

Ya el martes los franceses hicieron oír sus voces en nombre de Adama Traoré, un joven negro también asfixiado durante su detención en 2016.

Video: Gentileza Euronews