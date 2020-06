Mica Viciconte estuvo anoche en "Ph, Podemos hablar". Junto a ella, acompañaron a Andy Kusnetzoff, el periodista Germán Paoloski, el humorista Roberto Moldavsky y la actriz Flor Torrente.



El conductor fue muy directo a la hora de preguntarle a Viciconte sobre la ex mujer de su actual pareja. A pesar de que Nicole hace tiempo les envió una cautelar para que no hablen más de ella en los medios, la deportista supo responder a la pregunta sin desacatar la orden.

“¿Te cuesta más el panelismo, el medio, o la relación con la ex de Fabián? No te veo incómoda en el panelismo, pero tus temas son siempre vos, Fabián y Nicole Neumann”, preguntó.



“En el medio uno siempre está expuesto, más estando de panelista. Pero con Fabián supimos llevar nuestra relación”, respondió.

“Antes de que nos llegue la cautelar, tenía conflictos con Fabi, cosas de pareja. Pero con la cautelar no puedo hablar de ella Nicole, entonces, desde ese día, porque antes me metía en la relación, me di cuenta que me hizo bien, Nicole me hizo un favor, porque me hizo bien no hablar y me hizo bien en la pareja. Con Fabi nos llevamos bien. Su historia anterior es un tema de él, yo no me meto más”, expresó.