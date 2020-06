Imágenes del incendio.

Un impresionante incendio en un edificio del partido bonaerense de Avellaneda conmocionó hoy a los vecinos de la zona, quienes debieron ser desalojados en plena madrugada.



El hecho ocurrió a las 2:00 de este domingo, en un departamento del primer piso de un edificio ubicado en la esquina de las calles Ingeniero Marconi y French, a tres cuadras del Puente Pueyrredón.

Según relataron a NA vecinos del lugar, el incendio se produjo en horas de la madrugada y, en principio, habría sido ocasionado por una explosión en la instalación de gas.

Las imágenes de las llamas quedaron registradas en videos de los vecinos, así como también el pánico que generó la situación.

Al menos cinco dotaciones de bomberos debieron acudir para sofocar el incendio.

Como consecuencia del foco ígneo, varias cuadras del centro de Avellaneda permanecían sin luz, por lo que varios edificios de la zona debieron ser evacuados.