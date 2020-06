Manifestantes arrojaron estatua de Edward Colston al río. Reuters.

Miles de británicos se manifestaron este domingo en la ciudad británica de Londres, por segundo día consecutivo, para pedir justicia por el crimen de George Floyd y para protestar en contra del racismo.

En Bristol, una ciudad del suroeste, un grupo de personas sacó con sogas la estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston de su base, posteriormente la hicieron rodar por el suelo, la patearon y la arrojaron finalmente al agua.

El monumento de bronce, erigido en 1895 en el centro urbano, fue derribado y tirado en el puerto.

Noticias relacionadas

El momento quedó registrado por las cámaras de diferentes medios y aficionados que cubrían la protesta y además por los propios manifestantes, quienes luego subieron las imágenes a sus redes sociales.

En las mismas se muestra cómo uno de los manifestantes pone la rodilla en el cuello de la estatua de Colston tras ser tumbada y de este modo emuló la acción del policía que detuvo a Floyd, que así se mantuvo aún cuando éste le decía que no podía respirar, y que desembocó en su asesinato.

Your browser does not support the video element.

Momento en que lanzan la estatua al agua.

El hecho que terminó con la vida de este hombre negro ocurrió el 25 de mayo en Mineápolis, Estados Unidos y generó una ola de protestas en todo el mundo en contra del racismo.

Entre tanto en Roma una manifestación espontánea convocó en la famosa Piazza del Popolo a miles de jóvenes que se arrodillaron en silencio, con el puño en alto, durante nueve minutos, el tiempo durante el cual el agente policial tuvo su rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd. Al levantarse, gritaron: "¡No puedo respirar!".

Las marchas se replicaron en Bruselas, Holanda, Budapest, Alemania, Suiza, Madrid y Barcelona. La organización Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente en España (CNAAE) convocó manifestaciones en diez ciudades del país, desde Pamplona, ​​en el norte, hasta el archipiélago canario, frente a la costa occidental de África.

Violentos enfrentamientos en las calles. Reuters.