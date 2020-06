Madonna entre los manifestantes en Londres.

Las protestas masivas que se dieron este domingo por la muerte de George Floyd no sólo se limitaron a ciudades de los Estados Unidos sino que también tuvieron lugar en Europa con el Black Lives Matter (BLM).

Los ciudadanos de las principales capitales europeas gritaron por las calles y agitaron fuerte la bandera contra el racismo y pidieron justicia por el crimen del afroamericano a manos de un policía blanco en Minneapolis.

Londres fue una de esas capitales que vivió el Black Lives Matter, donde también se registraron incidentes, heridos y detenidos. Y entre las calles llenas de gente surgió la figura de Madonna, en muletas.

El ícono del pop, de 60 años, se movilizó en apoyo al movimiento antirracismo. La presencia de Madonna fue registrada por ciento de videos y fotos de aficionados y participantes de la marcha que luego fueron subidas a las redes sociales ​y reproducidas por los medios de Inglaterra.

"Sin justicia, sin paz", fue uno de los tantos gritos de batalla con que la cantante, que caminaba rengueando, quedó registrada junto a otros que recorrían las calles de Londres.

Es que Madonna todavía se recupera de las lesiones de cadera y rodilla sufridas en su gira Madame X a principios de este año.

Madonna marchó por las calles de Londres.

La cantante de éxitos como "Like a virgin" y "La isla bonita" y "Lake a prayer" viene mostrándose y recurriendo a las plataformas desde el asesinato de George Floyd por la policía en Minneapolis a fines de mayo.

"¡Esto tiene que parar! Hasta que podamos vencer al racismo en Estados Unidos, a nadie se le debe permitir portar un arma. La mayoría de los policías", escribió la blonda después del crimen.

"Dios te bendiga, George Floyd. Lo siento mucho por ti y tu familia. Y todos los asesinatos sin sentido que han sucedido antes que tú. ¿Acabará alguna vez?", dijo además.

La inesperada presencia de Madonna en las protestas.