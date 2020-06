Coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.

Una nueva etapa en la lucha de Argentina para mitigar el avance de la pandemia de coronavirus comienza este lunes, diferenciada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Gran Chaco, Gran Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro, zonas afectadas por el crecimiento de contagios, y en el resto del país, donde los casos no se han registrado por 21 días.



Así, en la zona de AMBA, integrada por Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano bonaerense, continuará el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en su fase 3, en tanto que en el resto de las provincias del país, que representan el 85 por ciento del territorio, pasará a la fase 5, con la modalidad de Distanciamiento Social Obligatorio, lo que permitirá la apertura de actividades con sus respectivos protocolos sanitarios.





Esta vez, la prórroga del aislamiento -también del distanciamiento- se extenderá a partir de mañana y durante 21 días, hasta el 28 de junio, en vez de los períodos de 14 días que se venían sosteniendo desde el inicio de las medidas, el 20 de marzo, cuando el gobierno nacional declaró el ASPO tras haber sido declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y comenzar a contarse los primeros contagios en el país.





Debido a las medidas tempranas tomadas por el Gobierno, Argentina pudo mitigar la propagación del virus y controlarla en la primera etapa, para dar tiempo a la preparación de los recursos sanitarios.





"Hemos hecho bien las cosas como sociedad y los resultados siguen siendo buenos, pero la responsabilidad social es muy importante" para continuar así, dijo el presidente Alberto Fernández al anunciar el jueves en Olivos, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, las nuevas medidas de cara a la etapa que comienza.





A partir de este lunes, en AMBA, el aislamiento continuará en general de la misma manera, en el marco de la fase 3, debido a que "hay circulación comunitaria" de virus, según se explicó el día de los anuncios.

Noticias relacionadas





Pero, en la Ciudad de Buenos Aires, el aislamiento tendrá alguna flexibilización, con la mirada puesta en los niños, que "podrán salir los dos días del fin de semana" de la misma forma que lo hacían un día del fin de semana en la etapa que concluye hoy, con un sólo progenitor y según la terminación de documento nacional de identidad, si es par o impar.





También a partir de mañana algunos comercios de proximidad de la ciudad de Buenos Aires podrán atender al público pero con protocolos especiales, como los de venta de indumentaria, sin ingreso a los locales y sin probadores, para evitar la propagación del virus.





Los porteños, además, podrán realizar actividades deportivas y de paseo nocturno entre las 20 y las 8, es decir en contraturno con el resto de las actividades que se realizan en la ciudad, manteniendo distancia y sin que sean grupales, para lo que se dispuso un refuerzo de la seguridad.





En tanto, en la provincia, convivirán con dos fases, ya que en el conurbano continuará como hasta ahora, por la alta concentración de casos -90 por ciento-, en tanto que en el interior de la provincia se inaugura una nueva fase (5) que implicará una nueva normalidad que será puesta en marcha en 60 municipios que cubren los requerimientos debido a que han disminuido los contagios o, directamente, no han registrado ninguno (para poder entrar en la fase 5 es necesario que transcurran 21 días sin contagios).





Así, en la provincia que gobierna Kicillof, convivirán dos modalidades distintas, una en la que estará incluida el 15 por ciento del país, con restricciones, y la otra por el 85 por ciento de la nación, donde las actividades comienzan a normalizarse, aunque manteniendo una distancia de dos metros, con uso de tapabocas y cumpliendo los protocolos de higiene.





Incluso, se permitirán los encuentros en lugares cerrados de hasta diez personas, pero continuarán prohibidos cines y teatros, los espectáculos masivos, la actividad turística y el transporte interjurisdiccional, que continuará habilitado sólo para actividades esenciales.





De todas formas, durante los anuncios del jueves, el Presidente advirtió que en esos lugares es necesario tener en cuenta que "no superamos el problema, aunque muchos lugares del país no tienen contagios", ya que "lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta" y, entonces, esa situación se podría revertir si no se mantienen los cuidados, y citó el caso de Necochea, que no tenía contagiados y un hombre que viajó a la Capital provocó un foco y obligó al municipio a retroceder a la fase 1.





En cuanto al regreso a clases, por ahora se está elaborando un protocolo, pero solo para escuelas rurales y del interior.





En los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires seguirá el plan Detectar, en conjunto con la Nación e, incluso, se extenderá a otros barrios, en tanto continúan trasladando a las personas contagiadas a hoteles, para lo que se han dispuesto más camas.







Lugares alcanzados por el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio:

- Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca.

- Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes.

- Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos.

- Todos los departamentos de la Provincia de Formosa.

- Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy.

- Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa.

- Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja.

- Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza.

- Todos los departamentos de la Provincia de Misiones.

- Todos los departamentos de la Provincia de Salta.

- Todos los departamentos de la Provincia de San Juan.

- Todos los departamentos de la Provincia de San Luis.

- Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz.

- Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe.

- Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero.

- Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

- Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán.

- Todos los departamentos de la Provincia de Chaco, excepto el de San Fernando.

- Todos los departamentos de la Provincia del Chubut, excepto el de Rawson.

- Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los de Bariloche y General Roca.

- Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto la ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano.

- Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 40 que comprenden el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lugares que continuarán en la etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio:

- El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 40 Partidos de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

- El Departamento de San Fernando de la Provincia del Chaco.

- Los Departamentos de Bariloche y de General Roca de la Provincia de Río Negro.

- El Departamento de Rawson de la Provincia del Chubut.

- La Ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano de la Provincia de Córdoba.

aviso_230245 by Diario 26 on Scribd