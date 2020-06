Coronavirus: British Airways se manifestó contra la cuarentena

British Airways.

British Airways no está de acuerdo con realizar cuarentena por 14 para aquellos turistas que lleguen a los aeropuertos británicos. La medida va contra lo implementado por el Primer Ministro, Boris Johnson.

Willie Walsh, director del holding, aseguró que las aerolíneas no han sido consultadas y por tal motivo denunciará el plan de cuarentena contra la pandemia del gobierno británico. Considera que la cuarentena "es irracional, y desproporcionada" y está dispuesto a pleitear para combatirla.

La medida implica que los turistas que lleguen al Reino Unido a partir del lunes tendrá que facilitar fecha de viaje y datos de contacto y deberá mantenerse confinado en un único lugar sin abandonarlo durante los primeros 14 días en el Reino Unido.

Noticias relacionadas

Las reglas varían de un país a otro; algunos estados miembros de la Unión Europea están en contra de las medidas cuarentena.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA EURONEWS.

Al responsable de Iberia y Bristish Airways se ha unido el presidente de Ryanair , Michael O’Leary.

Para ellos la cuarentena de plan es "inútil e ineficaz". Además lo califica de amenaza para la industria turística.