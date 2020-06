El “Tecla” Farías denunciado por romper la cuarentena y agredir a una mujer en una reunión

Marcos Rojo.

El futbolista Marcos Rojo, que define estas semanas si puede continuar en Estudiantes de La Plata o debe regresar al Manchester United de Inglaterra, volvió hoy a ser acusado de violar el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional al ser filmado al ingresar a un club de la localidad de Villa Elvira para jugar al paddle.

Rojo, a principios de mayo, había quedado en el centro de la polémica luego que, a través de redes sociales, su hermano lo mostró jugando al fútbol con amigos con la camiseta de Boca Juniors y luego en una partida de truco donde incluso se lo vio con un cigarrillo en la mano, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

GENTILEZA 0221.

Pero a diferencia de aquella vez, en la que fue a través de historias de Instagram que no permiten saber con veracidad si fueron captadas en el momento, este jueves fue una vecina del "Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau" el que lo filmó ingresando al lugar, que está cerrado, con una paleta en mano y ropa deportiva.

Las imágenes fueron reveladas por el sitio platense "0221.com.ar", que detalló que fueron grabadas en la tarde del jueves, cuando el jugador de Estudiantes y un grupo de amigos fue visto paseándose con tranquilidad en las instalaciones del predio.

La dirigencia de Estudiantes​ no va a dejar pasar este descuido y no renovarían el préstamo del lateral con Manchester United. La aventura de reencuentro entre Marcos y el Pincha podría tener un abrupto final. Sin embargo, Rojo salió al cruce de los rumores, aunque dejó en claro que se podría ir del equipo.

Sin embargo, el propio Rojo salió a desmentirlo en su Instagram: "No hay un llamado de parte de nadie del club. Es increíble que inventen tantas boludeces. Si me voy de Estudiantes, no es por esto. Yo vine porque yo quise y lo hice posible, porque el United no me quería dejar ir... Me encantaría seguir jugando en el Pincha, pero si no es así, gracias a Dios tengo donde seguir mi carrera. Siempre agradecido a la gente del club".