Miss Bolivia se separó de su marido en medio de mensajes sobre violencia de género

Laurita Fernández habló de Nicolás Cabré.

"Me están preguntando cómo hice para superar la separación ¿Qué tiene que ver? No la superé, estoy para el or... pero la vida sigue", dijo en las redes sociales Laurita Fernández en un video en su historias de Instagram, mientras de fondo sonaba una canción de Floricienta.

Y no fue todo, también dio detalles de los gestos y diferentes actitudesque tuvieron sus fans con ella en este momento triste.

"Me mandaron tortas de pastelería para ayudar a superar el bajón, los amo. Por un momento me imaginé rodeada de selvas negras comiendo, la de maracuyá me voy a pedir", dijo Laurita.

Los mensajes en Instagram continuaron.

"No fumo, para los que me están preguntando, odio la gente que fuma no puedo estar cerca de gente que fuma. Es más una vez un chico me encantaba y no salí con un chico porque fumaba, cuando lo vi sacar un pucho casi me muero", indicó Laurita al hablar de las cosas que le molestan a la hora de salir con un hombre. Al referirse a ella, reconoció: "Me tomo un vinito cada tanto y no me drogo".

La bailarina hizo de este modo una impensada confesión en un vivo de Instagram.

Separación y una vida nueva:

Laurita también compartió en la red social una filmación donde muestra los cambios que decidió hacer en su habitación luego de separarse y con el objetivo de "renovar energías".

"Un cambio así de radical va a tener mi habitación. Quiero hacer cambios y renovar energías. Me la pasé tomando medidas y poniendo cintas para hacerme la idea de cómo quedarían cuadros, respaldo de cama (se fue en la división de bienes, cabe aclarar que no era mío), cortinas, deco, muebles", escribió en la descripción del posteo.

"Empecé de a poco, mejorando un poco el balcón y ahora voy por todo", agregó en la descripción del posteo.