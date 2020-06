La mujer que quiso apuñalar a la periodista Melisa Zurita dijo que sufrió "un brote psicótico"

La conductora Melisa Zurita, periodista de Canal 26, fue atacada en su domicilio por una mujer que intentó acuchillarla delante de su hija y se salvó gracias a que pudo escaparse por una ventana junto a la niña.

Melisa brindó su dramático relato a Canal 26 en diálogo con Pablo Fernández donde relató el ataque y confirmó que la mujer, Geraldine Martínez, que la quiso matar es la ex de su esposo, Gustavo Holstein, quien se encuentra detenida.

“Me dijo que me iba a matar delante de mi hija para que vea como me mataba. Es la ex de mi marido, vino con dos hombres más”, comenzó con su relato.

“Yo le di el celular y pedía que por favor no le hagan nada a mi hija. En un momento saqué fuerzas de donde no tenía para agarrar a Emma y me fui corriendo al parque”, relató.

“Me gritaba ‘te vamos a agarrar hija de puta’ me gritaba mientras corría. No sé cómo trajo a esos dos hombres, ella tiene muchos contactos y dinero pero no lo sé. Tenía el buzo lleno de sangre, no sé porque. Sé que tuvo intentos de suicidio hace un tiempo pero también pudo haber sido porque para entrar a la casa tuvo que romper al alambrado”, comentó.

“Ella vivió en esta casa y conoce todos los movimientos. Me robó el auto y en la seguridad del barrio la detuvieron porque decía que era Melisa y los guardias enseguida tomaron recaudos”, dijo.

Ella esperó a que mi marido Gustavo no esté, tenía todo planificado para matarme. Se la llevaron detenida pero tengo miedo que la liberen. Ella ya me había amenazado, mi hija estaba blanca y temblaba y pobrecita ni lloró", cerró.

La causa está en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI 1 Desentralizada de Ituzaingó, quien ya solicitó los videos de las cámaras de seguridad del barrio en donde ocurrió el hecho y pidió que la detenida sea trasladada a Sede Fiscal para prestar declaración en la mañana del domingo.