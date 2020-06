Continúan testeos "puerta a puerta" en Balvanera tras encontrar siete casos positivos

Un total de siete casos positivos de coronavirus fueron confirmados este fin de semana mediante el operativo DetectaR en el barrio porteño de Balvanera, donde se visitaron 53 domicilios y ya fueron hisopadas 59 personas.



Los siete casos positivos corresponden a los doce hisopados realizados este sábado en el barrio del centro geográfico de la Ciudad, mientras que los otros cinco fueron descartados y fueron un total de 30 los hogares visitados por los agentes sanitarios en el operativo conjunto realizado por los ministerios de la Salud de la Ciudad y de la Nación.



Este lunes sigue el operativo en Balvanera para identificar de manera temprana a los “contactos estrechos” de los 84 casos confirmados que había en este barrio, sin contar a los nuevos infectados.



Los siete pacientes que dieron casos positivos fueron aislados y derivados a centros de atención, de acuerdo con sus necesidades, mientras que las cinco personas con resultado negativo pudieron regresar a sus hogares.

Este domingo, en tanto, los agentes visitaron 47 hogares y se realizó 23 hisopados, cuyos resultados por el momento no se habían difundido.

El Operativo DetectAR se inició este sábado en el barrio de Balvanera, por ser el que más casos había registrado en los últimos 5 días, y se desplegará en los próximos dias.



El objetivo es identificar de manera temprana a los ‘contactos estrechos’ de las 84 personas de Balvanera recientemente confirmadas con COVID-19, evaluarlos y lograr mitigar la contagiosidad del virus.



De acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia, las personas identificadas son hisopadas en el puesto de control del operativo móvil y luego trasladadas en un taxi especialmente adaptado a la Unidad Febril de Urgencia (UFU) más cercana, donde esperarán el resultado.



Si son positivas de COVID-19, serán derivadas según sus necesidades de atención.

En caso contrario, el Ministerio de Salud continuará con el seguimiento telefónico diario para evaluar su evolución y brindarle asistencia en caso de que la requieran.